Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
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16.11.2026 23:33:00
Berkshire upped its bet on a beleaguered U.S. housing market, while souring on these bank stocks
Berkshire Hathaway stepped up its investments in the U.S. housing market during the latest quarter, nearly doubling its stake in home builder Lennar.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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