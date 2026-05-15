Delta Air Lines Aktie
WKN DE: A0MQV8 / ISIN: US2473617023
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15.05.2026 23:41:00
Berkshire’s Abel sours on some of Warren Buffett’s picks, while betting big on Delta
Warren Buffett exited U.S. airlines back in 2020, but successor Greg Abel placed a $2.8 billion fresh bet on Delta.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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