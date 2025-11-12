|
12.11.2025 06:31:28
Berli Jucker gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Berli Jucker präsentierte in der am 10.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Das EPS wurde auf 0,16 THB beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,170 THB je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Berli Jucker im vergangenen Quartal 37,02 Milliarden THB verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Berli Jucker 38,53 Milliarden THB umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
