Berli Jucker hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Berli Jucker präsentierte in der am 13.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 THB. Im Vorjahresviertel waren 0,270 THB je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 38,50 Milliarden THB. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 38,19 Milliarden THB.

Redaktion finanzen.at