Berli Jucker informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Berli Jucker hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,14 USD gegenüber 0,050 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 1,33 Milliarden USD gegenüber 1,15 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at