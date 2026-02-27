|
27.02.2026
Berli Jucker öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Berli Jucker hat am 24.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,10 USD, nach 0,120 USD im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz wurden 1,24 Milliarden USD gegenüber 1,20 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,300 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Berli Jucker ein EPS von 0,280 USD je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,81 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,68 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 4,47 Milliarden USD im Vorjahr.
