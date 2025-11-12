Berli Jucker: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Berli Jucker äußerte sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde mit 0,05 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,050 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,15 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,11 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at