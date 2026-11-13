Berli Jucker: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Berli Jucker hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,45 THB gegenüber 0,160 THB im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 44,10 Milliarden THB – das entspricht einem Zuwachs von 19,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 37,02 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at