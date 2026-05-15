Berli Jucker stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Berli Jucker präsentierte in der am 13.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0,26 THB gegenüber 0,270 THB je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig standen 38,19 Milliarden THB in den Büchern – ein Minus von 0,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Berli Jucker 38,50 Milliarden THB erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at