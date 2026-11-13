Berli Jucker vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Berli Jucker hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 THB präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Berli Jucker ein EPS von 0,160 THB je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 37,02 Milliarden THB generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 44,10 Milliarden THB ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at