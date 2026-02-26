Berli Jucker veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Berli Jucker hat am 24.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,32 THB präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,410 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 39,94 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum waren 40,82 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Geschäftsjahr wurde mit 1,00 THB ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 1,00 THB, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Umsatzseitig standen 154,02 Milliarden THB in den Büchern – ein Minus von 2,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Berli Jucker 157,73 Milliarden THB erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at