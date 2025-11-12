Berli Jucker: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Berli Jucker hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,16 THB eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,170 THB je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Berli Jucker im vergangenen Quartal 37,02 Milliarden THB verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Berli Jucker 38,53 Milliarden THB umsetzen können.

Redaktion finanzen.at