Ryanair Holdings Aktie
WKN: 908889 / ISIN: US7835131043
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24.04.2026 14:31:00
Berlin: Ryanair zieht seine Flugzeuge ab
Die Billigairline Ryanair kritisiert die hohen Gebühren am Flughafen in Berlin. Der deutsche Luftverkehr sei nicht wettbewerbsfähig, wettert der Konzernchef. Und zieht Konsequenzen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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