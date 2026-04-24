Ryanair Holdings Aktie

Ryanair Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 908889 / ISIN: US7835131043

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24.04.2026 14:31:00

Berlin: Ryanair zieht seine Flugzeuge ab

Die Billigairline Ryanair kritisiert die hohen Gebühren am Flughafen in Berlin. Der deutsche Luftverkehr sei nicht wettbewerbsfähig, wettert der Konzernchef. Und zieht Konsequenzen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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