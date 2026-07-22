SIE Aktie
WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004
|
22.07.2026 16:43:00
Berlin: Sie bieten eine Wohnung in der Hauptstadt mit zu hoher Miete an? Das Land will Ihnen schreiben
In Berlin sollen künftig die Mietforderungen in Inseraten kontrolliert werden. Wer zu viel verlangt, soll Post bekommen. In einer ersten Stichprobe waren tausende Inserate verdächtig.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SIE Co.,Ltd Registered Shs
Analysen zu SIE Co.,Ltd Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!