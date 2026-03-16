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D.i Corporation Aktie

D.i Corporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 925734 / ISIN: KR7003160009

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16.03.2026 15:07:00

Berlin: Ver.di ruft für Mittwoch zu Warnstreik am Hauptstadtflughafen BER auf

Fluggäste müssen sich auf erhebliche Einschränkungen einstellen: Das Personal am Flughafen Berlin Brandenburg will am Mittwoch streiken. Derweil stimmen auch Eurowings-Piloten für den Arbeitskampf.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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