Berlin: Versorgung ist gesichert: Gazprom will Nord Stream 1 doch nicht wieder öffnen

Eigentlich wollte der russische Energiekonzern Gazprom die Ostseepipeline Nord Stream 1 am Samstag wieder in Betrieb nehmen. Doch nun kommt es anders: Der Gasfluss nach Deutschland bleibt gestoppt. Ursache soll ein Öl -Leck sein. In Berlin gibt man sich unerschrocken.