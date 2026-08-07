RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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07.08.2026 16:47:20
Berlin clubs struggle as drink sales dry up and costs rise
Berlin's clubs are still drawing crowds, but shorter nights, fewer alcohol sales and rising costs have changed their business model. Door fees, rather than bar takings, are increasingly their real financial lifeline.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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