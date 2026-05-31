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WKN DE: A1C7QS / ISIN: JP3770350001

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31.05.2026 13:35:19

Berlin Hauptbahnhof at 20: A rail hub with symbolic power

Berlin's central station was inaugurated in May 2006. Beyond its functionality, the modern glass-and-steel structure was built to play a key role in reunified Germany.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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