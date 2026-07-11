Supermarket Income REIT Aktie
WKN DE: A2DVHX / ISIN: GB00BF345X11
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11.07.2026 03:47:20
Berlin hostage situation: Man holds woman in supermarket
A police operation is underway in Berlin where a man has taken a woman hostage in a supermarket.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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