KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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27.11.2026 07:23:46
Berlin plant neue EU-Regel: KI-Anbieter sollen für erzeugte Texte, Musik und Videos zahlen
KI komponiert Musik, schreibt Texte und produziert Videos. Daher streiten KI-Anbieter und Urheber seit Jahren über die Nutzung von Inhalten zum Training der Systeme. Doch die Bundesregierung sieht beim Einsatz von KI noch ein weiteres Problem - und schlägt ein neues Modell vor.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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