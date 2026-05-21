KNDS Aktie

KNDS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KNDS01 / ISIN: NET000KNDS01

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21.05.2026 12:20:13

Berlin set to buy 40% stake in Franco-German tank maker KNDS

Decision clears path for defence group’s planned listing before summerWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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