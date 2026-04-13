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13.04.2026 07:44:38
Berlin: Spitzen der Koalition wollen Ergebnisse vorstellen
BERLIN (dpa-AFX) - Die Spitzen der schwarz-roten Koalition wollen am Vormittag in Berlin über die Ergebnisse ihrer zweitägigen Beratungen informieren. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), die SPD-Chefs Lars Klingbeil und Bärbel Bas sowie der CSU-Vorsitzende Markus Söder sollen um 9.00 Uhr vor die Medien treten, wie die SPD mitteilte. Zentrales Thema der Gespräche war, wie die Verbraucher angesichts der hohen Energiepreise entlastet werden können. Daneben ging es um die anstehenden Reformprojekte./wn/DP/men
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