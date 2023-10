Berlin und Paris vor Einigung über EU-Strommarktregeln

Hamburg (Reuters) - Deutschland und Frankreich wollen enger zusammenarbeiten, um Europa unabhängiger und wettbewerbsfähiger zu machen.

Dazu gehörten Bereiche wie die Künstliche Intelligenz, Weltraumaktivitäten, die Vollendung des EU-Kapitalmarkts und eine Einigung über den künftigen Strommarkt in der Europäischen Union, sagten Bundeskanzler Olaf Scholz und der französische Präsident Emmanuel Macron am Dienstag nach einer zweitägigen deutsch-französischen Kabinettsklausur in Hamburg. Sie zeigten sich zuversichtlich, dass beide Länder dabei ihren Konflikt über die Struktur des europäischen Strommarktes in den kommenden Wochen lösen werden. Beide Regierungen wollen der EU zudem einen gemeinsamen Vorschlag zur Entbürokratisierung vorlegen.

Eine zweitägige Klausur der beiden Kabinette ist eine Premiere und eine weitere Steigerung im Abstimmungsmodus zwischen Deutschland und Frankreich. Nach Angaben von Scholz soll das Format fortgesetzt werden, bei dem keine konkreten Beschlüsse erwartet wurden. "Wenn wir blockiert sind, Deutschland und Frankreich, wäre auch Europa blockiert", mahnte Macron. Deshalb sei die Verständigung so wichtig.

Eine Einigung über die Strommarkt-Reform in der EU sollte bis Ende des Monats stehen, sagte Macron. Man habe intensiv über das Thema gesprochen, bei dem es auch darum geht, welchen Strompreis die EU-Staaten ihren Industrien anbieten können. Dabei geht es um die Konkurrenzsituation etwa mit den USA, aber auch zwischen den EU-Staaten. Scholz bestätigte "intensive und konstruktive" Gespräche beider Regierungen in Hamburg zu dem Thema. Man bewege sich auf einander zu.

Frankreich hat bisher von der EU-Kommission einen niedrigen Industriestrompreis bis 2025 genehmigt bekommen. Deutschland und andere EU-Staaten wehren sich dagegen, dass Frankreich seiner Industrie danach in erweitertem Maße Atomstrom zu sehr günstigen Konditionen anbieten kann. Die Bundesregierung hat selbst noch keine Entscheidung über die Einführung eines Industriestrompreises etwa für energieintensive Industrien im internationalen Wettbewerb gefällt. Macron warnte, man dürfe in der Debatte nicht Erneuerbare Energien gegen Atomstrom ausspielen.

Im Bereich der KI kündigte Scholz einen Vorstoß bei der Regulierung auf EU-Ebene an. "Aber wir wollen die Entwicklung der Modelle Künstlicher Intelligenz nicht beeinträchtigen", betonte er. Macron sprach davon, auch deutsch-französische oder europäische Rechenkapazitäten zu entwickeln, um Abhängigkeit zu verringern. Zudem mahnte er in Anspielung auf die immer wichtiger werdenden Satelliten an, dass die EU im Weltraum strategische Autonomie brauchten. Hier wolle man gemeinsame Finanzierungsprojekte vorantreiben.

