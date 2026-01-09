09.01.2026 14:55:38

Berlin verurteilt Gewalt gegen Demonstranten im Iran

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung hat die Gewalt iranischer Sicherheitskräfte gegen friedlich demonstrierende Bürgerinnen und Bürger im Iran verurteilt. "Wir rufen das iranische Regime auf, jede Art von Gewalt gegen Demonstrantinnen und Demonstranten umgehend einzustellen", forderte der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Meyer in Berlin. Demonstrations- und Versammlungsrecht müssten gewährleistet sein, die Medien im Iran müssten frei berichten können.

Die Sprecherin des Auswärtigen Amts fügte hinzu, die Bundesregierung verurteile auch die faktische Abschaltung des Internets. Es sei eine wichtige Grundlage für Meinungsinformationsfreiheit und -austausch. "Wir fordern den Iran auf, als Vertragsstaat des internationalen Pakts für bürgerliche und politische Rechte, die darin verbriefte Demonstrations- und Versammlungsfreiheit zu gewährleisten", ergänzte sie.

Die Proteste im Iran waren gestern eskaliert. Nachdem an den Tagen zuvor vor allem in ländlichen Regionen im Westen des Landes demonstriert worden war, erfassten die Unruhen nun auch die Metropolen. In Teheran und in Maschhad strömten Menschenmassen auf Plätze und Hauptverkehrsadern. Ausgelöst wurden die Demonstrationen Ende Dezember durch eine massive Wirtschaftskrise und einen plötzlichen Absturz der iranischen Währung Rial./bk/DP/nas

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Arbeitsmarktdaten: Dow etwas stärker -- ATX leichter -- DAX fester -- Asiens Börsen am Freitag letztlich im Plus
Während der heimische Aktienmarkt zu Verlusten tendiert, kann der deutsche Leitindex etwas zulegen. Der Dow verzeichnet weitere Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es vor dem Wochenende aufwärts.
