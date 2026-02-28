Cinema Aktie
WKN DE: A1CYQV / ISIN: IL0002690191
|
28.02.2026 10:47:20
Berlinale 2026 honors Michelle Yeoh, icon of cinema
Recognized with the Honorary Golden Bear in Berlin, the Malaysian actor became the first Asian woman to receive an Oscar, in 2023 for her role in "Everything Everywhere All at Once."Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
