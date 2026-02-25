:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
25.02.2026 14:31:20
Berlinale director to be dismissed amid polarized Gaza debate: reports
The Minister of State for Culture intends to dismiss festival head Tricia Tuttle, according to reports by "Bild." A Palestinian award-winner's accusation that Germany supports genocide had sparked political backlash.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!