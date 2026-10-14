Berliner CDU an Grüne und SPD: 'Hand ist ausgestreckt'

BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts der stockenden Regierungsbildung in Berlin bietet sich die CDU als Alternative zur Linken an. "Ich spreche sehr regelmäßig mit den Spitzen von Grünen, von SPD. Ich mache deutlich, unsere Hand ist ausgestreckt, unsere Tür steht offen", sagte der Berliner CDU-Spitzenkandidat und -Fraktionschef Stefan Evers bei Welt TV. "Sobald ich das Signal bekomme, dass man bereit ist, darüber nachzudenken, auch ein solches Bündnis zu bilden, sobald treten wir auch in Gespräche ein."

Zugleich betonte Evers, sich nicht aufdrängen zu wollen. "Ich nehme das Wahlergebnis ernst. Die Linke ist klar stärkste Kraft." Die Grünen wollten auf jeden Fall mit der Linkspartei koalieren. "Wenn das dabei bleibt, werde ich nicht derjenige sein, der sagt, dann lass uns mal parallel über irgendetwas reden, was zu gar keinem Ergebnis führt."/wim/DP/stk