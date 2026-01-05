KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
05.01.2026 15:27:00
Berliner Datenschutz: KI-Chatbots sorgen für eine Beschwerdeflut
KI-Chatbots sorgten 2025 für eine massive Beschwerdewelle bei der Berliner Datenschutzbeauftragten – sie halfen beim Formulieren der Beschwerden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
