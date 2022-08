Berliner Flughafen mit fast drei Millionen Fluggästen in den Ferien

BERLIN (dpa-AFX) - In den Berliner Sommerferien haben 2,99 Millionen Fluggäste den Hauptstadtflughafen BER genutzt. Die Zahl nannte ein Sprecher des Airports zum Ferienende. Sie entspreche fast genau den Erwartungen von bis zu drei Millionen Fluggästen.

Der Sprecher bestätigte zudem am Sonntagabend einen Bericht von "Berliner Morgenpost" und "B.Z." über eine geplante Neuerung: Voraussichtlich ab Ende nächster Woche sollen Passagiere kostenlos Zeitfenster für die Sicherheitskontrolle vor ihrem Flug buchen können. Das soll Wartezeiten verkürzen. Auch Sicherheitskontrollen ohne Termin sollen aber möglich bleiben. Einzelheiten will der Airport in den nächsten Tagen bekannt geben.

Flughafenmanager Thomas Hoff Andersson zog eine positive Bilanz der Nutzung von digitalen Self-Service-Angeboten am BER während der Ferien. "Das ist ein wichtiger Baustein für stabile Prozesse beim Abflug", erklärte er. Im Ferienverkehr hätten sich die intensiven Vorbereitungen ausgezahlt. "Die Vorbereitungen für den Sommer 2022 waren ein weiterer Schritt zur Optimierung der Prozesse und Services am BER."/vsr/DP/stk