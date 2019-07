BERLINER MORGENPOST: E-Scooter sind gefährlich / Kommentar von Christian Latz

Berlin (ots) - Gibt es keinen Radweg, dürfen Fahrer mit ihren E-Scootern nicht etwa auf die Busspur ausweichen, sondern müssen sich eine Spur mit Autos und Lkw teilen. Man kann sich vorstellen, wie viele Nutzer das mit den klapprigen Geräten ohne jeden Schutz am Ende tatsächlich machen: wenige. Die meisten dürften stattdessen, obwohl verboten, über den Gehweg fahren und sich und Fußgänger in Gefahr bringen. Ähnlich abstrus ist, dass die Tretroller nicht über Blinker verfügen müssen. Jede Abbiegeanzeige per Hand wird da zur Mutprobe. Beide Beispiele zeigen, wie überstürzt die E-Scooter in Deutschland zugelassen wurden. Die Verordnung aus dem Haus von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) wirkt, als habe man nur schnell auf den Zug der modernen Mobilität aufspringen wollen. Nun zeigen sich die Probleme.

