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06.07.2026 08:24:38
Berliner S-Bahn-Verkehr auf mehreren Linien eingeschränkt
BERLIN (dpa-AFX) - Der S-Bahn-Verkehr ist auf den Linien S3, S5, S7 und S9 sowie auf den Linien S46, S47, S85 und S8 eingeschränkt. Grund seien Reparaturen von Signalen in Bellevue und Schöneweide, teilte die S-Bahn Berlin mit. Es komme zu Verspätungen. Die S3 zwischen Erkner und Spandau fahre zwischen Warschauer Straße und Charlottenburg nur im 20-Minuten-Takt, ebenso wie die S46 zwischen Königs Wusterhausen und Westend. Die S85 verkehre zwischen Frohnau-Ostkreuz und Altglienicke-Flughafen BER./aky/DP/zb
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