24.06.2026 07:17:38

Berliner S-Bahn-Verkehr rollt am Morgen

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem bundesweiten Stillstand bei der Bahn läuft der Berliner S-Bahn Verkehr am Morgen ohne größere Einschränkungen. "Bisher sind keine größeren Verspätungen mehr feststellbar. Hoffen wir, dass es so bleibt", teilte das Unternehmen auf X mit Verweis auf die Linien S1, S15, S2, S3, S41, S42, S46, S47, S5, S7, S8, S85 und S9 mit.

An der Haltestelle Zoologischer Garten und am Berliner Hauptbahnhof ging es am frühen Morgen ruhig zu. Von den Auswirkungen des Stillstands war nichts zu erkennen, an den Bahnsteigen war gegen 6.00 Uhr größtenteils noch wenig los.

Der Verkehr der Deutschen Bahn war am späten Dienstagabend wegen einer Funkstörung bundesweit eingestellt worden - ebenso der Verkehr im gesamten Berliner S-Bahn-Netz. Gegen 00.30 Uhr fuhren die ersten Züge wieder an./ane/DP/zb

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