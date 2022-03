Berliner Sparkasse will trotz Unsicherheit durch Krieg Gewinn verdoppeln

Berlin (Reuters) - Die Berliner Sparkasse will trotz des Ukraine-Kriegs in diesem Jahr ihren Gewinn mehr als verdoppeln.

Es werde ein Vorsteuerergebnis von 85 Millionen Euro anvisiert, nach 41 Millionen Euro 2021, teilte die nach Kunden größte deutsche Sparkasse am Dienstag mit. Allerdings sei die Prognose mit großer Unsicherheit behaftet, sagte Firmenchef Johannes Evers bei der Bilanz-Pressekonferenz. "Wir schauen mit Vorsicht, aber auch mit Selbstbewusstsein auf das Jahr 2022." Denn das Institut sei trotz der Herausforderungen wetterfest aufgestellt.

Das Netto-Exposure in der Ukraine, Russland und Belarus sei weniger als zehn Millionen Euro. "Das ist leicht verkraftbar", betonte Evers. Der Großteil des gesamten Engagements sei über staatliche Garantien abgesichert. Bisher habe die Sparkasse 2500 Geflüchteten aus der Ukraine Konten eingerichtet, die für sechs Monate kostenlos laufen.

In diesem Jahr sollen Preiserhöhungen bei Konten rund zehn Millionen Euro zum Gewinn beisteuern. Die Kreditausfälle dürften etwas über dem Wert von 2021 liegen. Im vorigen Jahr betrug die Summe 56 Millionen Euro und war damit trotz Corona-Krise auf überraschend normalem Niveau, wie Evers sagte.

Die frühere Landesbank Berlin (LBB) tritt seit 2014 nicht mehr als Landesbank am Markt auf und konzentriert sich auf das Sparkassengeschäft. Die Landesbank ist mit mehr als drei Millionen ausgegebenen Kreditkarten allerdings einer der größten Anbieter in Deutschland und arbeitet hier mit Partnern wie Amazon und dem ADAC zusammen. Evers kündigte an, man werde sich von diesem Geschäft verabschieden, es werde wohl bis Ende 2024 Geschichte sein. Die Berliner Sparkasse ist derzeit quasi ein Schwesterinstitut des Immobilienfinanzierers Berliner Hyp unterhalb der Landesbank Berlin Holding (LBBH), die allen deutschen Sparkassen gehört. Da die Landesbank Baden-Württemberg den Immobilienfinanzierer inzwischen für über eine Milliarde Euro gekauft hat, könnte die LBBH mittelfristig aufgelöst werden.