Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
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16.07.2026 08:33:19
Berliner Unternehmen bestätigt: Uber übernimmt Delivery Hero für Milliardensumme
Der US-Fahrdienstleister Uber übernimmt den deutschen Essenslieferdienst Delivery Hero für eine Milliardensumme. Das im MDax notierte Unternehmen bestätigt, dass es sich mit dem US-Konzern zusammenschließt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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