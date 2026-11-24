BERLIN (dpa-AFX) - Die Berliner Schuldenuhr wird am Mittwochvormittag erstmalig die Marke von 70 Milliarden Euro übersteigen. Um 9.45 Uhr soll der "neue, traurige Höchststand der Verschuldung des Landes Berlin" erreicht werden, wie der Bund der Steuerzahler Berlin mitteilte. Der Verein betreibt demnach die Berliner Schuldenuhr. Im Juli 2009 sprang die Uhr erstmals auf 60 Milliarden Euro.

Nach Angaben des Vereinsvorsitzenden Alexander Kraus zeigt die Schuldenuhr den rechnerischen Schuldenstand an. Grundlage für die Berechnung sei der vom Statistischen Bundesamt ermittelte Schuldenstand Anfang des Jahres. Auf diesen wird linear die im Haushaltsplan beschlossene Nettokreditaufnahme aufgerechnet.

Schulden laut Bund der Steuerzahler noch viel höher

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes lag der Schuldenstand von Berlin am 31. Dezember 2025 bei über 66,3 Milliarden Euro. Für 2026 steht im Haushaltsplan eine Schuldenaufnahme am Kreditmarkt von rund 4 Milliarden Euro für dieses Jahr. Die Berliner Schuldenuhr befindet sich am Haus des Bundes der Steuerzahler Berlin e.V. in der Lepsiusstraße 110 in Berlin-Steglitz.

Kraus erklärte, dass die Schulden aber noch viel höher seien: Nicht berücksichtigt seien auf der Schuldenuhr die immensen Pensionsverpflichtungen gegenüber Beamten, die den Schuldenstand nochmals mehr als verdoppelten, sowie "der kaum seriös zu beziffernde Sanierungsrückstau an öffentlichen Liegenschaften und der Infrastruktur"./fdu/DP/mis