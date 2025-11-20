|
20.11.2025 06:31:29
Bermas gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Bermas präsentierte in der am 17.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 RON gegenüber 0,130 RON im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15,5 Millionen RON. Im Vorjahreszeitraum waren 16,3 Millionen RON in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
