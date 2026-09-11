Bermaz Auto Bhd Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Bermaz Auto Bhd Registered ließ sich am 10.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bermaz Auto Bhd Registered die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,04 MYR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,010 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 553,1 Millionen MYR, während im Vorjahreszeitraum 491,3 Millionen MYR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at