12.06.2026 06:31:29

Bermaz Auto Bhd Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bermaz Auto Bhd Registered hat am 11.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,04 MYR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,020 MYR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 544,7 Millionen MYR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bermaz Auto Bhd Registered einen Umsatz von 528,7 Millionen MYR eingefahren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,090 MYR gegenüber 0,130 MYR im Vorjahr.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 13,22 Prozent auf 2,28 Milliarden MYR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 2,62 Milliarden MYR in den Büchern gestanden.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 0,072 MYR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 2,24 Milliarden MYR taxiert.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.06.26 Fisher Asset Management: Diese Aktien befanden sich im ersten Quartal 2026 im Portfolio
09.06.26 Komplettverkauf bei Microsoft: Diese US-Aktien hält der Gates Foundation Trust im 1. Quartal 2026
08.06.26 Pershing Square-Depot im Umbau: Ackman kauft Microsoft und reduziert Google-Anteil
07.06.26 Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Diese Änderungen gab es in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham
07.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 23

Börse aktuell - Live Ticker

Friedenshoffnung im Iran: Asiens Börsen klettern
Die asiatischen Börsen ziehen zum Wochenschluss deutlich an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen