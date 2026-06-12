Bermaz Auto Bhd Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bermaz Auto Bhd Registered hat am 11.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,04 MYR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,020 MYR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 544,7 Millionen MYR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bermaz Auto Bhd Registered einen Umsatz von 528,7 Millionen MYR eingefahren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,090 MYR gegenüber 0,130 MYR im Vorjahr.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 13,22 Prozent auf 2,28 Milliarden MYR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 2,62 Milliarden MYR in den Büchern gestanden.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 0,072 MYR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 2,24 Milliarden MYR taxiert.

Redaktion finanzen.at