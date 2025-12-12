|
12.12.2025 06:31:28
Bermaz Auto Bhd Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Bermaz Auto Bhd Registered äußerte sich am 10.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 0,01 MYR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bermaz Auto Bhd Registered 0,030 MYR je Aktie verdient.
Der Umsatz wurde auf 556,5 Millionen MYR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 13,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 646,9 Millionen MYR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!