Bermaz Auto Bhd Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bermaz Auto Bhd Registered äußerte sich am 10.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,01 MYR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bermaz Auto Bhd Registered 0,030 MYR je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 556,5 Millionen MYR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 13,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 646,9 Millionen MYR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at