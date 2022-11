Bernd Vogl wird neuer Geschäftsführer des Klima- und Energiefonds

Bernd Vogl wird per 1. Jänner 2023 neuer Geschäftsführer des Klima- und Energiefonds (KLIEN). Er folgt damit auf Theresia Vogel und Ingmar Höbarth, die am Ende ihrer Funktionsperiode aus der Geschäftsführung ausscheiden, teilte das Klimaschutzministerium am Mittwoch in einer Aussendung mit.

Der 55-jährige ist derzeit Leiter der Magistratsabteilung 20 Energieplanung der Stadt Wien und bringt eine 30-jährige Erfahrung im Bereich Klima, Erneuerbare Energien und Energieeffizienz mit. "Ich bin überzeugt, er wird mit großer Erfahrung und viel Innovationsgeist dafür sorgen, dass der KLIEN weiterhin Vorreiter und Antreiber bleibt", schrieb Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) in der Aussendung.

