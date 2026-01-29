Berner Kantonalbank Aktie
WKN: 922036 / ISIN: CH0009691608
|
29.01.2026 07:45:56
Berner Kantonalbank mit Gewinnrückgang
Ein geringerer Zinserfolg und höhere Kosten drücken den Gewinn der Berner Kantonalbank. Ein besseres Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft können dem Rückgang abmildern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
