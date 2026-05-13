VR Holdings Aktie
ISIN: US91829Q1004
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13.05.2026 09:03:16
Berner Kantonalbank mit neuer VR-Präsidentin
Nach 12 Jahren im Verwaltungsrat wurde Antoinette Hunziker-Ebneter an der Generalversammlung der Bank verabschiedet. Das Präsidium übernimmt Annelis Lüscher Hämmerli, die ehemalige CFO der Helvetia Gruppe.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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