Berner Kantonalbank Aktie
WKN: 922036 / ISIN: CH0009691608
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10.11.2026 07:22:23
Berner Kantonalbank zieht bei ihrer IT-Tochter die Reissleine
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Die Berner Kantonalbank (BEKB) integriert ihre erst vor vier Jahren gegründete IT-Tochter aity vollständig in die Bank. Die erhofften Geschäftsmöglichkeiten mit externen Kunden haben sich offenbar nicht im erwarteten Umfang entwickelt. Zudem erwies sich die organisatorische Trennung als zu komplex.
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