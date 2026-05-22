Founder Aktie
WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074
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22.05.2026 05:32:11
Bernie Sanders Challenges Jeff Bezos To Debate On Taxing Billionaires, Says Amazon Founder Will Still Be Worth $269 Billion After Paying Up
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