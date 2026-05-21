Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.05.2026 07:39:22

Bernie Sanders Slams Meta After 8,000 Layoffs And Asks: If Mark Zuckerberg Will Lay Off 10% Of His Staff, What Will AI Do To American Workers?

This article Bernie Sanders Slams Meta After 8,000 Layoffs And Asks: If Mark Zuckerberg Will Lay Off 10% Of His Staff, What Will AI Do To American Workers? originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

mehr Nachrichten

Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

mehr Analysen
05.05.26 Meta Platforms Kaufen DZ BANK
04.05.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
30.04.26 Meta Platforms Buy UBS AG
30.04.26 Meta Platforms Overweight Barclays Capital
30.04.26 Meta Platforms Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Meta Platforms (ex Facebook) 518,30 -0,27% Meta Platforms (ex Facebook)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:33 Apple, NVIDIA, Microsoft & Co.: Die US-Aktien der Deutschen Bank im 1. Quartal 2026
20.05.26 Depot von George Soros im 1. Quartal 2026: Starinvestor steigt bei NVIDIA ein und setzt auf den KI-Boom
19.05.26 Berkshire-Depot post Buffet: Alphabet-Aktie rückt bei Greg Abel ins Zentrum
17.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 20
17.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 20: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX wenig bewegt -- DAX leichter -- Chinas Börsen letztlich schwach - Nikkei klettert kräftig
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Donnerstag seitwärts. Der deutsche Leitindex gibt nach. Die Börsen in Asien fanden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen