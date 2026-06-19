BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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19.06.2026 05:39:12
Bernie Sanders Unveils Bill Targeting AI Billions, Plans To Create $7 Trillion Sovereign Wealth Fund That Sends Americans $1,000 Checks Each Year
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