HENSOLDT Aktie
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
|Nach Sektorrotation
|
10.02.2026 16:15:39
Bernstein-Analyse: Warum die Rheinmetall-Aktie trotz Marktdruck in einer eigenen Liga spielt - Aktien von HENSOLDT, TKMS und RENK uneins
Aussichten für Rheinmetall-Aktie bleiben gut
Zwar hätten die Papiere des Rüstungskonzerns und einer Sektorrotation sowie einem leicht enttäuschenden Update zur Geschäftslage kurz vor der Veröffentlichung der Zahlen für 2025 gelitten, am Ausblick für das Unternehmen habe sich aber nichts geändert, schrieb er am Montagabend. Der DAX-Konzern dürfte auch in den kommenden Jahren unter anderem von der Munitionsnachfrage profitierten, die das Angebot übersteige. Zudem passe Rheinmetall das Geschäftsportfolio rapide an und sollte bis 2030 in einer eigenen Liga spielen.
Wie sich Rüstungsaktien wie Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS heute bewegen
Für die Rheinmetall-Aktie geht es daraufhin am Dienstag nach unten: Via XEXTRA verlieren die Anteilsscheine zeitweise 1,3 Prozent auf 1.627,50 Euro. Daneben notiert das RENK-Papier 1,44 Prozent höher bei 58,31 Euro. Bei HENSOLDT steht ein Abschlag von 1,91 Prozent auf 79,80 Euro an der Tafel, während TKMS 0,48 Prozent auf 94,05 Euro fallen.
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 20:02 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 06:00 / UTC
