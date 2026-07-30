Bernstein Research: adidas-Aktie erhält Outperform

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Der Umsatz habe moderat positiv überrascht, doch die Margen hätten enttäuscht, schrieb Aneesha Sherman am Donnerstag. Die angehobene Umsatzprognose spiegele zwar die besser als erwartete Entwicklung im ersten Halbjahr wider, aber auch die anhaltende Unsicherheit für die zweite Jahreshälfte angesichts konjunktureller Herausforderungen und eines von Werbeaktionen geprägten Marktes, insbesondere in Europa.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die adidas-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 13:51 Uhr rutschte die adidas-Aktie in der XETRA-Sitzung um 18,8 Prozent auf 148,00 EUR ab. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 65,54 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2 858 097 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresanfang 2026 ging es für die Aktie um 10,8 Prozent abwärts. Die nächsten Quartalszahlen für Q2 2026 wird adidas voraussichtlich am 30.07.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:39 / UTC





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