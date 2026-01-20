Lufthansa Aktie

Lufthansa

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

Kursziel bestätigt 20.01.2026 16:53:43

Bernstein Research belässt Einstufung für Lufthansa auf "Market-Perform" - Aktie schwächelt

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa unverändert belassen.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 7,75 Euro belassen. Die Nachfrage auf den Nordatlantikstrecken bleibe solide und die Treibstoffkostenentwicklung stütze die Margen, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies stütze Airlines und Flughafenbetreiber zum Jahresstart. Mit Blick auf das vierte Quartal dürften die großen Netzwerk-Fluggesellschaften besser abgeschnitten haben als die Billigflieger. Unter den Airport-Betreibern bevorzugt Irvine Fraport und Aena gegenüber Zurich und AdP.

Die Lufthansa-Aktie notiert am Dienstag im XETRA-Handel zeitweise 1,40 Prozent tiefer bei 8,31 Euro.

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 17:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

/ajx/gl

NEW YORK (dpa-AFX Analyser)

