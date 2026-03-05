Bernstein Research bescheinigt Market-Perform für Continental-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Market-Perform" belassen. Im Fokus habe der Ausblick gestanden, der konservativ ausgefallen sei, schrieb Harry Martin am Donnerstag nach dem Geschäftsbericht des Autozulieferers, der auf dem Weg sei zu einer kompletten Eigenständigkeit des Reifengeschäfts. Die Trennung von ContiTech könnte aber durch die Nahost-Eskalation erschwert werden.

Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:20 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 66,28 EUR. Hiermit hat das Papier noch Abwärtsspielraum von 0,42 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 153 096 Continental-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 verlor die Aktie um 2,5 Prozent.

