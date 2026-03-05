Continental Aktie

Continental für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

Aktuelle Analyse im Blick 05.03.2026 12:37:47

Bernstein Research bescheinigt Market-Perform für Continental-Aktie

Bernstein Research bescheinigt Market-Perform für Continental-Aktie

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Continental-Aktie durch Bernstein Research.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Market-Perform" belassen. Im Fokus habe der Ausblick gestanden, der konservativ ausgefallen sei, schrieb Harry Martin am Donnerstag nach dem Geschäftsbericht des Autozulieferers, der auf dem Weg sei zu einer kompletten Eigenständigkeit des Reifengeschäfts. Die Trennung von ContiTech könnte aber durch die Nahost-Eskalation erschwert werden.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Continental-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:20 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 66,28 EUR. Hiermit hat das Papier noch Abwärtsspielraum von 0,42 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 153 096 Continental-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 verlor die Aktie um 2,5 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 19:15 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com,Nils Versemann / Shutterstock.com

Analysen zu Continental AG

05.03.26 Continental Buy Deutsche Bank AG
05.03.26 Continental Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.03.26 Continental Market-Perform Bernstein Research
04.03.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.03.26 Continental Market-Perform Bernstein Research
