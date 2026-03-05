Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|Aktuelle Analyse im Blick
|
05.03.2026 12:37:47
Bernstein Research bescheinigt Market-Perform für Continental-Aktie
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Market-Perform" belassen. Im Fokus habe der Ausblick gestanden, der konservativ ausgefallen sei, schrieb Harry Martin am Donnerstag nach dem Geschäftsbericht des Autozulieferers, der auf dem Weg sei zu einer kompletten Eigenständigkeit des Reifengeschäfts. Die Trennung von ContiTech könnte aber durch die Nahost-Eskalation erschwert werden.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Continental-Aktie zur Zeit der Analyse
Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:20 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 66,28 EUR. Hiermit hat das Papier noch Abwärtsspielraum von 0,42 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 153 096 Continental-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 verlor die Aktie um 2,5 Prozent.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 19:15 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Continental AG
Aktien in diesem Artikel
|Continental AG
|65,52
|-2,35%
